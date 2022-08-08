"Разбор полетов": губернатор спросил с Минтранса и мэра Новосибирска за плохие дороги

В понедельник, 8 августа, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве глава Минтранса Новосибирской области Анатолий Костылевский представил доклад о ходе дорожного ремонта и причинах, по которым его зачастую проводят некачественно.
По словам министра, сейчас в регионе идут работы на 364 объектах, замечания были выявлены на 233 из них. Более половины претензий касались ремонта дорог в Новосибирске. Наиболее распространенными дефектами являются коррозия светоотражающих элементов, сверхнормативный износ разметки, колейность и выкрашивание асфальтобетонного покрытия.
Как отметил Костылевский, вина подрядчиков в возникновении дефектов отремонтированного дорожного полотна выявлена в 61% случаев. Остальные относятся разряду "естественных процессов" и тех, которые "было невозможно спрогнозировать", например, ремонт подземных коммуникаций собственниками.
В первую очередь, считает глава Минтранса, дорожное полотно разрушается до конца гарантийного срока из-за отсутствия контроля со стороны заказчика. Речь идет о, например, о несогласованность действий асфальтобетонных заводов и мастеров укладки. То есть, машина приходит на объект с опозданием, асфальт остывает, и этот брак проявляет себя через какое-то время.
Свои выводы Анатолий Костылевский назвал "результатом расследования", что вызывает недоумение. Зачем было расследовать очевидное, если даже по словам губернатора, диалоги с мэром Новосибирска о необходимости скоординировать работу асфальтобетонных заводом с графиком укладки дорожного покрытия велись и в прошлом, и в позапрошлом году.
- Заказчикам до сих пор требуются внешние контролеры, по сути дела, няньки, которые будут следить за такими простыми вещами, как вовремя заказана машина с асфальтом или нет? – возмутился Андрей Травников.
- Совершенно верно, - невозмутимо ответил Анатолий Костылевский.
- Будем продолжать нянчиться с нашими подрядчиками, воспитывать их, учить. Других подрядчиков у нас пока нет… Если раньше мы учили путем предъявления гарантийных требований через год-два после завершения работ, сегодня нужно учить и требовать по ходу выполнения работ, - заявил глава Новосибирской области, отметив, что в первую очередь "вызывает озабоченность ситуация по Новосибирску".
"Нужно озаботиться и принять срочные меры для того, чтобы эту ситуацию исправить", - обратился Андрей Травников к мэру Новосибирска Анатолию Локтю. И в первую очередь главе муниципалитета посоветовали приобрести лабораторию по контролю качестве ремонта дорожного полотна стоимость 15 млн рублей.
По состоянию на 1 августа в Новосибирске по гарантии было устранено 60% замечаний, сообщил Локоть, заметив, что "некоторые подрядчики упираются". По словам мэра, городские власти уже "сделали выводы", и в 2022 году для контроля за работой дорожников начали привлекать независимые организации.
"В этом году мы рассмотрим итоги по промежуточному контролю качества выполнения работ, не дожидаясь весны, – резюмировал Андрей Травников. – Посмотрим статистику независимого строительного контроля со стороны заказчика: у каких подрядчиков выявлены дефекты и сколько из них устранено. Пока не закончился строительный сезон – проведём разбор полётов и сделаем определенный анализ".
По поручению губернатора, такую статистику областной Минтранс должен представить в середине сентября.
Если говорить по сути, то глава Новосибирской области и его подчиненные примерили на себя роль Капитана Очевидность, фактически слово в слово повторив то, о чем рассказали накануне в интервью Atas.info независимые эксперты. "Нет контроля - нет дороги", - специалисты повторяют это не первый год, но ситуация с дорожным ремонтом становится только хуже.
"Может губернатору пора уже встретиться и выслушать тех, кто говорит объективные вещи относительно ситуации с дорогами в Новосибирске, а не своих подчинённых? Так сказать, для полного понимания серьёзности проблемы", - прокомментировал редакции сегодняшнее заседание в региональном правительстве эксперт ОНФ Михаил Мезенцев.