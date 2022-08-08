"Разбор полетов": губернатор спросил с Минтранса и мэра Новосибирска за плохие дороги

- Будем продолжать нянчиться с нашими подрядчиками, воспитывать их, учить. Других подрядчиков у нас пока нет… Если раньше мы учили путем предъявления гарантийных требований через год-два после завершения работ, сегодня нужно учить и требовать по ходу выполнения работ, - заявил глава Новосибирской области, отметив, что в первую очередь "вызывает озабоченность ситуация по Новосибирску".