"Разбор полетов": губернатор спросил с Минтранса и мэра Новосибирска за плохие дороги

"Разбор полетов": губернатор спросил с Минтранса и мэра Новосибирска за плохие дороги
"Разбор полетов": губернатор спросил с Минтранса и мэра Новосибирска за плохие дороги
Сегодня, 11:43ТранспортАртем ШершневФото: Артем Шершнев
Правительство Новосибирской области озадачилось резким ростом случаев гарантийного ремонта дорог. В ходе оперативного совещания с участием губернатора Травникова констатировали то, о чем много лет говорят эксперты: проблемы возникают из-за отсутствия контроля за подрядчиками

В понедельник, 8 августа, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве глава Минтранса Новосибирской области Анатолий Костылевский представил доклад о ходе дорожного ремонта и причинах, по которым его зачастую проводят некачественно.

По словам министра, сейчас в регионе идут работы на 364 объектах, замечания были выявлены на 233 из них. Более половины претензий касались ремонта дорог в Новосибирске. Наиболее распространенными дефектами являются коррозия светоотражающих элементов, сверхнормативный износ разметки, колейность и выкрашивание асфальтобетонного покрытия.

Расследование - во всем виновато отсутствие контроля

Как отметил Костылевский, вина подрядчиков в возникновении дефектов отремонтированного дорожного полотна выявлена в 61% случаев. Остальные относятся разряду "естественных процессов" и тех, которые "было невозможно спрогнозировать", например, ремонт подземных коммуникаций собственниками.

В первую очередь, считает глава Минтранса, дорожное полотно разрушается до конца гарантийного срока из-за отсутствия контроля со стороны заказчика. Речь идет о, например, о несогласованность действий асфальтобетонных заводов и мастеров укладки. То есть, машина приходит на объект с опозданием, асфальт остывает, и этот брак проявляет себя через какое-то время.

Андрей Травников и Анатолий Костылевский во время рабочей поездки на асфальтобетонный завод. Июнь 2022.
Фото:NSO.RU

Свои выводы Анатолий Костылевский назвал "результатом расследования", что вызывает недоумение. Зачем было расследовать очевидное, если даже по словам губернатора, диалоги с мэром Новосибирска о необходимости скоординировать работу асфальтобетонных заводом с графиком укладки дорожного покрытия велись и в прошлом, и в позапрошлом году.

"Будем продолжать нянчиться с подрядчиками"

- Заказчикам до сих пор требуются внешние контролеры, по сути дела, няньки, которые будут следить за такими простыми вещами, как вовремя заказана машина с асфальтом или нет? – возмутился Андрей Травников.

- Совершенно верно, - невозмутимо ответил Анатолий Костылевский.

- Будем продолжать нянчиться с нашими подрядчиками, воспитывать их, учить. Других подрядчиков у нас пока нет… Если раньше мы учили путем предъявления гарантийных требований через год-два после завершения работ, сегодня нужно учить и требовать по ходу выполнения работ, - заявил глава Новосибирской области, отметив, что в первую очередь "вызывает озабоченность ситуация по Новосибирску".

"Нужно озаботиться и принять срочные меры для того, чтобы эту ситуацию исправить", - обратился Андрей Травников к мэру Новосибирска Анатолию Локтю. И в первую очередь главе муниципалитета посоветовали приобрести лабораторию по контролю качестве ремонта дорожного полотна стоимость 15 млн рублей.

По состоянию на 1 августа в Новосибирске по гарантии было устранено 60% замечаний, сообщил Локоть, заметив, что "некоторые подрядчики упираются". По словам мэра, городские власти уже "сделали выводы", и в 2022 году для контроля за работой дорожников начали привлекать независимые организации.

Разбор полетов, не дожидаясь весны

"В этом году мы рассмотрим итоги по промежуточному контролю качества выполнения работ, не дожидаясь весны, – резюмировал Андрей Травников. – Посмотрим статистику независимого строительного контроля со стороны заказчика: у каких подрядчиков выявлены дефекты и сколько из них устранено. Пока не закончился строительный сезон – проведём разбор полётов и сделаем определенный анализ".

По поручению губернатора, такую статистику областной Минтранс должен представить в середине сентября.

Если говорить по сути, то глава Новосибирской области и его подчиненные примерили на себя роль Капитана Очевидность, фактически слово в слово повторив то, о чем рассказали накануне в интервью Atas.info независимые эксперты. "Нет контроля - нет дороги", - специалисты повторяют это не первый год, но ситуация с дорожным ремонтом становится только хуже.

"Может губернатору пора уже встретиться и выслушать тех, кто говорит объективные вещи относительно ситуации с дорогами в Новосибирске, а не своих подчинённых? Так сказать, для полного понимания серьёзности проблемы", - прокомментировал редакции сегодняшнее заседание в региональном правительстве эксперт ОНФ Михаил Мезенцев.

Материалы по теме:
Новосибирскремонтдороги
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы