Опасные дороги и мосты в период паводка определили в Новосибирской области

ТУАД Новосибирской области сообщил о риске подтопления 138 автодорог и 12 мостов в период весеннего паводка.
Все объекты внесены в специальный список и будут взяты на круглосуточный контроль.
Специалисты сообщили, что ситуация с паводком может обостриться в Болотинском и Коченевском районах. В зоне подтопления находятся дороги «100 км а/д «М-53»-Сибиряк» на 9+000 км, «1 км а/д "Н-1212" - 1 км а/д "Н-1206" (объездная р.п. Коченево)» на 4+500 км.
Водителей предупредили, что автомобилисты смогут проехать по объездным путям. Их список уже подготовлен.
В борьбе с паводком в области расчищают водопропускные трубы, вывозят снег, создают укрепительные сооружения. Также дорожные службы готовы к восстановительным работам.