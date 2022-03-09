Опасные дороги и мосты в период паводка определили в Новосибирской области

Опасные дороги и мосты в период паводка определили в Новосибирской области
Опасные дороги и мосты в период паводка определили в Новосибирской области
9 марта, 08:39ТранспортФото: pixabay.com
В области началась подготовка к весеннему паводку.

ТУАД Новосибирской области сообщил о риске подтопления 138 автодорог и 12 мостов в период весеннего паводка.

Все объекты внесены в специальный список и будут взяты на круглосуточный контроль.

Специалисты сообщили, что ситуация с паводком может обостриться в Болотинском и Коченевском районах. В зоне подтопления находятся дороги «100 км а/д «М-53»-Сибиряк» на 9+000 км, «1 км а/д "Н-1212" - 1 км а/д "Н-1206" (объездная р.п. Коченево)» на 4+500 км.

Водителей предупредили, что автомобилисты смогут проехать по объездным путям. Их список уже подготовлен.

В борьбе с паводком в области расчищают водопропускные трубы, вывозят снег, создают укрепительные сооружения. Также дорожные службы готовы к восстановительным работам.

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