Опасные дороги и мосты в период паводка определили в Новосибирской области

Специалисты сообщили, что ситуация с паводком может обостриться в Болотинском и Коченевском районах. В зоне подтопления находятся дороги «100 км а/д «М-53»-Сибиряк» на 9+000 км, «1 км а/д "Н-1212" - 1 км а/д "Н-1206" (объездная р.п. Коченево)» на 4+500 км.