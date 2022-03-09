Проезд в такси подорожал на 100 рублей в Новосибирске после 8 марта

После праздника в Новосибирске службы такси стали поднимать стоимость проезда. В среднем подорожание произошло на 100-150 рублей.
Как рассказали таксисты АиФ-НСК, если в праздничный день, 8 марта, был много машин на маршрутах, и между водителями была конкуренция, то 9 марта появился дефицит машин, а спрос вырос из-за пробок.
Многие таксисты решили сделать себе в этот день выходной день. В мобильном приложении «Яндекс.Такси» в качестве причины роста тарифа названа нехватка машин. Сервис пытается привлечь водителей повышением цен.
«Сибимобил» также сообщает о подорожании проезда на 9 марта.