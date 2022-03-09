Проезд в такси подорожал на 100 рублей в Новосибирске после 8 марта

Проезд в такси подорожал на 100 рублей в Новосибирске после 8 марта
Проезд в такси подорожал на 100 рублей в Новосибирске после 8 марта
9 марта, 06:15ТранспортФото: pixabay.com
Стоимость зависит от района и направления.

После праздника в Новосибирске службы такси стали поднимать стоимость проезда. В среднем подорожание произошло на 100-150 рублей.

Как рассказали таксисты АиФ-НСК, если в праздничный день, 8 марта, был много машин на маршрутах, и между водителями была конкуренция, то 9 марта появился дефицит машин, а спрос вырос из-за пробок.

Многие таксисты решили сделать себе в этот день выходной день. В мобильном приложении «Яндекс.Такси» в качестве причины роста тарифа названа нехватка машин. Сервис пытается привлечь водителей повышением цен.

«Сибимобил» также сообщает о подорожании проезда на 9 марта.

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