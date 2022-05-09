Огромная пробка образовалась на Красном проспекте после салюта в Новосибирске

Фейерверк закончился и все люди, которые приехали посмотреть на него на личных машинах, массово начали покидать это место – это привело к большим пробка при выезде с Речного вокзала.
В пробке были замечены молодые люди, которые лазили по крыше своего автомобиля. По словам очевидцев, пешеходам сейчас гораздо труднее попасть домой из-за большого количества людей, поэтому многие даже пошли пешком.
Напомним, что совсем недавно скорой помощи пришлось буквально пробиваться через толпы новосибирцев, чтобы довезти человека в больницу.