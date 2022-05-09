Огромная пробка образовалась на Красном проспекте после салюта в Новосибирске

Огромная пробка образовалась на Красном проспекте после салюта в Новосибирске
Огромная пробка образовалась на Красном проспекте после салюта в Новосибирске
Сегодня, 22:51ТранспортАлександр КондратьевФото: Дмитрий ТростниковПробка на Красном проспекте 9 мая в Новосибирске.
Водители встали в большой автомобильной пробке на улице Красный проспект после прошедшего салюта в честь Дня Победы в Новосибирске.

Фейерверк закончился и все люди, которые приехали посмотреть на него на личных машинах, массово начали покидать это место – это привело к большим пробка при выезде с Речного вокзала.

В пробке были замечены молодые люди, которые лазили по крыше своего автомобиля. По словам очевидцев, пешеходам сейчас гораздо труднее попасть домой из-за большого количества людей, поэтому многие даже пошли пешком.

Люди лазят по крыше своего автомобиля.
Фото:Дмитрий Тростников

Напомним, что совсем недавно скорой помощи пришлось буквально пробиваться через толпы новосибирцев, чтобы довезти человека в больницу.

Материалы по теме:
День Победы9 мая
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы