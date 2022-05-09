Стали известны подробности отмены авиашоу на параде 9 Мая в Новосибирске

В параде Победы в Новосибирске поучаствовал лишь один истребитель и два кукурузника. В пресс-службе ЦВО объяснили, что вылет остальной военной техники не состоялся из-за плохой погоды.

9 Мая 2022 в Новосибирске отменили воздушный пролет военной техники. Ранее планировалось выпустить в воздух другие вертолеты, однако в День Победы над центром города пролетел Су-34, а также два самолета ПО-2. В воздушном параде должны были пролететь транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В и истребители-перехватчики МиГ-31. Но их не было. Отмена авиашоу на 9 Мая в Новосибирске: что известно В Центральном военном округе заявили, что вылет не состоялся из-за неблагоприятных погодных условий. При этом, где именно находится аэродром – неизвестно. "В связи с неблагоприятными погодными условиями на аэродромах вылета авиационная техника не будет принимать участие в параде в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной в Новосибирске", объяснили в пресс-службе ЦВО. Добавим, что в Новосибирске сохраняется солнечная погода с температурой до +12 градусов. День будет без осадков и сильного ветра.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter