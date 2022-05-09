Стали известны подробности отмены авиашоу на параде 9 Мая в Новосибирске

Стали известны подробности отмены авиашоу на параде 9 Мая в Новосибирске
Стали известны подробности отмены авиашоу на параде 9 Мая в Новосибирске
Сегодня, 12:53ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
В параде Победы в Новосибирске поучаствовал лишь один истребитель и два кукурузника. В пресс-службе ЦВО объяснили, что вылет остальной военной техники не состоялся из-за плохой погоды.

9 Мая 2022 в Новосибирске отменили воздушный пролет военной техники. Ранее планировалось выпустить в воздух другие вертолеты, однако в День Победы над центром города пролетел Су-34, а также два самолета ПО-2.

В воздушном параде должны были пролететь транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В и истребители-перехватчики МиГ-31. Но их не было.

В Центральном военном округе заявили, что вылет не состоялся из-за неблагоприятных погодных условий. При этом, где именно находится аэродром – неизвестно.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями на аэродромах вылета авиационная техника не будет принимать участие в параде в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной в Новосибирске",

объяснили в пресс-службе ЦВО.

Добавим, что в Новосибирске сохраняется солнечная погода с температурой до +12 градусов. День будет без осадков и сильного ветра.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостисегодняДень Победы9 маяпарад
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы