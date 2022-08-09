Водитель маршрутки нелегально перевозил пассажиров и попал в ДТП под Новосибирском

Попавший в аварию в Новосибирской области водитель занимался нелегальными перевозками пассажиров. В результате столкновения 11 человек в больнице. Информацию подтвердили в ГУ МВД по региону.

Сам инцидент произошел 8 августа на 92-м километре трассы «Новосибирск - Кочки - Павлодар». Водитель грузовика 40 лет решил развернуться и столкнулся с микроавтобусом. «В результате происшествия травмированы жители Алтайского края: водитель микроавтобуса и 7 женщин - пассажиров: 1955, 1960, 1961, 1966, 1968, 1971 и 1974 годов рождения, которые получили травмы различной степени тяжести», сообщили в МВД. Также правоохранители уточнили, что водитель маршрутки занимался нелегальной перевозкой пассажиров. «По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», уточняют в МВД.

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