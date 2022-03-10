«Яндекс» объяснил рост стоимости проезда на такси в Новосибирске

«Яндекс» объяснил рост стоимости проезда на такси в Новосибирске
«Яндекс» объяснил рост стоимости проезда на такси в Новосибирске
Вчера, 07:14ТранспортФото: pixabay.com
Ранее сообщалось, что таксисты подняли цену на 100 рублей.

В Яндекс Go объяснили, почему проезд в такси подорожал после праздников в Новосибирске.

Напомним, с 9 марта горожане стали жаловаться на подорожание в такси различных сервисов, в том числе в «Яндекс.Такси».

Как пишет «РБК Новосибирск» со ссылкой на компанию, сам тариф не поменялся, он складывается из стоимости 1 км и 1 минуты. Но был применен повышенный коэффициент из-за ряда факторов. В последнее время в городе отмечается спрос на такси из-за морозов. Но у сервиса не хватает машин, поэтому водителей мотивируют повышенным коэффициентом.

Такой же позиции придерживаются и другие таксопарки.

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