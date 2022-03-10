«Яндекс» объяснил рост стоимости проезда на такси в Новосибирске

Как пишет «РБК Новосибирск» со ссылкой на компанию, сам тариф не поменялся, он складывается из стоимости 1 км и 1 минуты. Но был применен повышенный коэффициент из-за ряда факторов. В последнее время в городе отмечается спрос на такси из-за морозов. Но у сервиса не хватает машин, поэтому водителей мотивируют повышенным коэффициентом.