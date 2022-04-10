14-летняя девочка пострадала в ДТП в Новосибирске

14-летняя девочка пострадала в ДТП в Новосибирске
14-летняя девочка пострадала в ДТП в Новосибирске
Сегодня, 09:45ТранспортФото: ГИБДД Новосибирска
Подросток доставлена в медицинское учреждение.

В Новосибирске пострадала 14-летняя пассажирка. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла утром, 10 апреля на перекрестке улиц Фрунзе и Каменской. Столкнулись автомобили Renault и Тoyota.

В результате столкновения пострадала девочка 2008 года рождения. Она получила травмы и была доставлена в больницу. Характер повреждений не уточняется. Сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшего.

Это не единственная авария, которая произошла сегодня, 10 апреля в Новосибирске. Женщина 1973 года рождения за рулем автомобиля «Lada Priora» врезалась в забор. Водитель получила серьезные травмы и погибла.

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