14-летняя девочка пострадала в ДТП в Новосибирске

В Новосибирске пострадала 14-летняя пассажирка. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД.
Авария произошла утром, 10 апреля на перекрестке улиц Фрунзе и Каменской. Столкнулись автомобили Renault и Тoyota.
В результате столкновения пострадала девочка 2008 года рождения. Она получила травмы и была доставлена в больницу. Характер повреждений не уточняется. Сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшего.
Это не единственная авария, которая произошла сегодня, 10 апреля в Новосибирске. Женщина 1973 года рождения за рулем автомобиля «Lada Priora» врезалась в забор. Водитель получила серьезные травмы и погибла.