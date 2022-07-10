Автомобильная пробка сковала Бердское шоссе в районе Академгородка

Автомобильная пробка сковала Бердское шоссе в районе Академгородка
Автомобильная пробка сковала Бердское шоссе в районе Академгородка
10 июля, 16:18ТранспортФото: yandex.ru/maps
В Новосибирске парализовано движение автомобилей по Бердскому шоссе на въезде в город. Кроме того, затор сковал прилегающую улицу Русская

Автомобильная пробка образовалась на Бердском шоссе на въезде в Новосибирск во второй половине дня в воскресенье, 10 июля. Затор протянулся от Университетского проспекта до торгового центра "Гигант". Так же парализовано движение по улице Русская от кольца на Шлюзе до пересечения с Бердским шоссе.

Еще одна серьёзная пробка на Бердском шоссе в районе Нижней Ельцовки по направлению в город. Причина – ДТП в левом ряду. Учитывая большое количество новосибирцев, возвращающихся домой после отдыха на выходных, можно предполагать, что интенсивность автомобильных заторов к вечеру вырастет.

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