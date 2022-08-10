Масочный режим возвращают в общественном транспорте Новосибирской области

Речь идет о возвращении масок при проезде в общественном транспорте. Добавим, что масочный режим в регионе отменили в конце марта этого года, так как рост заболеваемости ковидом был низкий.
«По итогам заседания оперативного штаба гражданам рекомендовано использование масок в общественном транспорте, работникам торговли и учреждений культуры – при нахождении на рабочих местах»,
сообщили в правительстве Новосибирской области.
Также перед началом учебного года усилят вакцинацию и ревакцинацию сотрудников образовательных учреждений, детей и студентов.
Напомним, врач из Новосибирска Татьяна Овсянникова предупредила, что боль в горле может сигнализировать о заражении штаммом COVID-19 «Кентавр». Все наиболее выраженные и второстепенные симптомы она перечислила Atas.info.