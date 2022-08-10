Масочный режим возвращают в общественном транспорте Новосибирской области

Масочный режим возвращают в общественном транспорте Новосибирской области
Масочный режим возвращают в общественном транспорте Новосибирской области
Сегодня, 11:00ТранспортЭмилия КаплунскаяФото: Медиахолдинг1MiМасочный режим отменили в НСО 30 марта 2022 года
Оперативный штаб рекомендовал вернуть масочный режим в Новосибирской области из-за роста заболеваемости коронавирусом, о чем сообщили в правительстве региона 9 августа.

Речь идет о возвращении масок при проезде в общественном транспорте. Добавим, что масочный режим в регионе отменили в конце марта этого года, так как рост заболеваемости ковидом был низкий.

«По итогам заседания оперативного штаба гражданам рекомендовано использование масок в общественном транспорте, работникам торговли и учреждений культуры – при нахождении на рабочих местах»,

сообщили в правительстве Новосибирской области.

Также перед началом учебного года усилят вакцинацию и ревакцинацию сотрудников образовательных учреждений, детей и студентов.

Напомним, врач из Новосибирска Татьяна Овсянникова предупредила, что боль в горле может сигнализировать о заражении штаммом COVID-19 «Кентавр». Все наиболее выраженные и второстепенные симптомы она перечислила Atas.info.

Материалы по теме:
ковид2022Новосибирскпоследние новостимасочный режимкоронавирусНовосибирская область#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы