Прямые электрички начнут ездить из Новосибирска в Татарск уже в 2022 году

Прямые электрички начнут ездить из Новосибирска в Татарск уже в 2022 году
Прямые электрички начнут ездить из Новосибирска в Татарск уже в 2022 году
Вчера, 16:53ТранспортФото: Эмилия Губарева / atas.info
Теперь Новосибирск напрямую свяжут железной дорогой с западными районами региона. Это позволит новосибирцам сэкономить не только время на дорогу, но и деньги, ведь автобус гораздо дороже, чем электричка.

11 июля прошло оперативное совещание в правительстве, на котором поднялся вопрос о развитии пригородного сообщения. Как отметил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин, с 2023 года изменят схему движения электрички из Татарского, Чановского, Барабинского, Убинского, Каргатского и Чулымского районов.

Уже в декабре 2022 года новые электрички выйдут на прямой маршрут между Новосибирском и Татарском. В будущем планируется продлить его и в другие отдаленные районы области. Кроме того, власти отрегулируют поездки между муниципалитетами с общественным транспортом – время отправления автобусов согласуют с прибытием электричек.

Известна и предварительная стоимость поездки: смешанными маршрутами доехать до Новосибирска из Усть-Таркского района можно будет всего за 515 рублей, из Кыштовского района за 765 рублей, а из Северного – за 670 рублей. На электричке до пункта назначения можно добраться значительно быстрее – электропоезд не встанет в пробку, не задержится и не сломается.

Губернатор Андрей Травников также отметил, что новая схема движения позволит улучшить транспортную доступность недавно открытых медицинских центров, появившихся на базе ЦРБ в Барабинске и Татарске. Работа по реализации проекта ведётся под контролем Правительства Новосибирской области.

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