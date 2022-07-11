Старые Жигули перевернулись и проехали 50 метров на крыше в Новосибирске

Старые Жигули перевернулись и проехали 50 метров на крыше в Новосибирске
Старые Жигули перевернулись и проехали 50 метров на крыше в Новосибирске
Вчера, 08:46ТранспортФото: АСТ-54

В Новосибирске жигули перевернулись на площади Энергетиков

В воскресенье, 10 июля на проезде Энергетиков в Новосибирске произошла авария с участием отечественного автомобиля «Жигули». Информацию предоставили в группе «АСТ-54».

ДТП произошло поздно ночью. Очевидец аварии рассказал Atas.info, что водитель не справился с управлением и его машину занесло – далее автомобиль перевернулся и еще катился 50 метров на крыше.

«Я проезжал мимо и видел все это. Останавливаться не стали. Не знаю пострадал ли водитель»,

рассказал свидетель ДТП в беседе с Atas.info.

Другие очевидцы утверждают, что рядом с произошедшем стояла бригада скорой помощи и экипаж ДПС. Однако официально информацию в ГИБДД пока не прокомментировали.

В соцсетях к ДТП отнеслись больше с юмором и иронией.

«Пытается в форсаж затесаться»;

«Красавчик водитель. Исполняет по кайфу»;

«А зачем он скользил 50 метров??? Проще на колёсах ехать».

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