Старые Жигули перевернулись и проехали 50 метров на крыше в Новосибирске

ДТП произошло поздно ночью. Очевидец аварии рассказал Atas.info, что водитель не справился с управлением и его машину занесло – далее автомобиль перевернулся и еще катился 50 метров на крыше.
«Я проезжал мимо и видел все это. Останавливаться не стали. Не знаю пострадал ли водитель»,
рассказал свидетель ДТП в беседе с Atas.info.
Другие очевидцы утверждают, что рядом с произошедшем стояла бригада скорой помощи и экипаж ДПС. Однако официально информацию в ГИБДД пока не прокомментировали.
В соцсетях к ДТП отнеслись больше с юмором и иронией.
«Пытается в форсаж затесаться»;
«Красавчик водитель. Исполняет по кайфу»;
«А зачем он скользил 50 метров??? Проще на колёсах ехать».