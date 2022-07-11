Четыре человека в больнице: в Новосибирске произошло жёсткое ДТП

В Новосибирске четыре человека пострадали в ДТП на Ипподромской

Серьезное ДТП произошло в Новосибирске в воскресенье, 10 июля на Ипподромской магистрали. Молодой водитель не справился с управлением и пассажиры автомобиля пострадали. Информацию подтвердили Atas.info в ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, водитель 1992 года рождения ехал по улице Ипподромская на автомобиле «Мазда 3». У дома №4/1 по улице Серебренниковская мужчина съехал с дороги и врезался в металлическую конструкцию. В результате столкновения пострадал сам водитель и три его пассажира. С различными травмами в больницу были доставлены две женщины и мужчина. Помогали в устранении ДТП и его последствий спасатели, пожарные, ДПС и несколько бригад скорой помощи. Очевидцы в соцсетях предполагают, что автомобилист ехал с огромной скоростью. "Домой вчера ехала и тоже видела. Но уже никого не было кроме полиции, машина убитая вообще была", - рассказала Atas.info свидетельница аварии. Напомним, что это не единственный случай, когда автомобиль попал в аварию на этих выходных на улице Ипподромская. В субботу, 9 июля молодой человек арендовал каршеринг и сел за руль в нетрезвом виде. В результате водитель не справился с управлением, когда проехал на красный сигнал светофора и врезался в остановку общественного транспорта. Пострадали три человека – одна пенсионерка мертва.

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