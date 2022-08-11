Скандал в новосибирском Академгородке: новые маршруты автобусов не устроили никого

Напомним, что на сайте ЦУГАЭТ был опрос по изменению маршрутов автобусов №65, 65а и 52, которые соединяют микрорайон Нижняя Ельцовка с остальным Советским районом. Первые два маршрута многие не устраивали, потому что приходилось слишком долго на них ездить – они были кольцевыми, пишут «Родные берега».
Результаты опроса привели в тупик местных жителей и даже политиков – половину устраивали изменения в пользу Шлюза, а половину в пользу Нижней Ельцовки. В итоге муниципалитет принял сам скандальное решение:
Изменения вступят в силу уже с 1 сентября 2022 года, но это решение вызвало много негативных эмоций общественников – они предлагали расстрелять принявшего изменения чиновника, а один из людей пожелал «гореть им в аду».
Больше всего в конференц-зале возмущались общественники из Нижней Ельцовки – они заявили, что и дальше будут заваливать ЦУГАЭТ жалобами.
Есть и позитивный момент – людям вернут маршрутное такси №23, связывающее Нижнюю Ельцовку с Центральным районом Новосибирске. Однако и тут нашлись подводные камни – перевозчику обещали маршрут от улицы Экваторной до Главного-Вокзала города, а его в итоге сократили до Речного вокзала.