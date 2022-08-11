Скандал в новосибирском Академгородке: новые маршруты автобусов не устроили никого

Напомним, что на сайте ЦУГАЭТ был опрос по изменению маршрутов автобусов №65, 65а и 52, которые соединяют микрорайон Нижняя Ельцовка с остальным Советским районом. Первые два маршрута многие не устраивали, потому что приходилось слишком долго на них ездить – они были кольцевыми, пишут «Родные берега».