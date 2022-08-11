Скандал в новосибирском Академгородке: новые маршруты автобусов не устроили никого

Скандал в новосибирском Академгородке: новые маршруты автобусов не устроили никого
Скандал в новосибирском Академгородке: новые маршруты автобусов не устроили никого
Сегодня, 17:59ТранспортАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1MiВ Советском районе Новосибирска изменятся маршруты автобусов с 1 сентября.
В Советском районе Новосибирска разразился скандал после изменения системы общественного транспорта в районе Академгородка и Шлюза – все остались недовольны маршрутами автобусов.

Напомним, что на сайте ЦУГАЭТ был опрос по изменению маршрутов автобусов №65, 65а и 52, которые соединяют микрорайон Нижняя Ельцовка с остальным Советским районом. Первые два маршрута многие не устраивали, потому что приходилось слишком долго на них ездить – они были кольцевыми, пишут «Родные берега».

Результаты опроса привели в тупик местных жителей и даже политиков – половину устраивали изменения в пользу Шлюза, а половину в пользу Нижней Ельцовки. В итоге муниципалитет принял сам скандальное решение:

  • Автобусный маршрут №65а ликвидируется;
  • Автобусный маршрут №65 меняет схему на ИКЭМ – улица Иванова – улица Арбузова с интервалом 45 минут;
  • Автобусный маршрут №52 становится муниципальным и меняет схему движения на такой – Нижняя Ельцовка через Бердское шоссе, Щ и верхнюю зону Академгородка на Шлюз и обратно с 30 минутным интервалов;
  • Автобусный маршрут №52к остается без изменений – он будет частным.

Изменения вступят в силу уже с 1 сентября 2022 года, но это решение вызвало много негативных эмоций общественников – они предлагали расстрелять принявшего изменения чиновника, а один из людей пожелал «гореть им в аду».

Больше всего в конференц-зале возмущались общественники из Нижней Ельцовки – они заявили, что и дальше будут заваливать ЦУГАЭТ жалобами.

Есть и позитивный момент – людям вернут маршрутное такси №23, связывающее Нижнюю Ельцовку с Центральным районом Новосибирске. Однако и тут нашлись подводные камни – перевозчику обещали маршрут от улицы Экваторной до Главного-Вокзала города, а его в итоге сократили до Речного вокзала.

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