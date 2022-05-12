Проезд по площади Будагова будет ограничен 1 июня

Проезд по площади Будагова будет ограничен 1 июня
Проезд по площади Будагова будет ограничен 1 июня
Сегодня, 10:08ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
Министерство транспорта по Новосибирску создало альтернативный маршрут проезда для общественного транспорта на время ремонтных работ по улице Будагова до 1 июня 2022.

В Новосибирске закроют площадь Будагова до лета. Об этом информируют в мэрии города и Минтрасте.

По словам ведомств, ограничение касается общественного транспорта. Так, движение будет закрыто до 1 июня 2022 года из-за строительных работ на четвертом мосте.

Троллейбусы начнут объезжать площадь по другим улицам - троллейбус №13 в направлении улицы Учительской поедет по улице Большевистской, затем через Южный спуск Октябрьского моста будет двигаться по улицам Восход, Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект. Остальной маршрут пройдёт по привычному пути.

Троллейбус №36 будет ходить по схеме: улица Фрунзе, Красный проспект, площадь им. Калинина - конечная остановка (в обоих направлениях).

Маршрутка №11 будет ехать по улице Ипподромской, Кривощековской, затем выйдет на улицу Серебренниковскую, улицу Мостовую, площадь Инженера Будагова Большевистскую. Остальная часть маршрута не изменится.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новоститранспорт
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы