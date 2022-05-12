Проезд по площади Будагова будет ограничен 1 июня

Министерство транспорта по Новосибирску создало альтернативный маршрут проезда для общественного транспорта на время ремонтных работ по улице Будагова до 1 июня 2022.

По словам ведомств, ограничение касается общественного транспорта. Так, движение будет закрыто до 1 июня 2022 года из-за строительных работ на четвертом мосте.

В Новосибирске закроют площадь Будагова до лета. Об этом информируют в мэрии города и Минтрасте.

Троллейбусы начнут объезжать площадь по другим улицам - троллейбус №13 в направлении улицы Учительской поедет по улице Большевистской, затем через Южный спуск Октябрьского моста будет двигаться по улицам Восход, Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект. Остальной маршрут пройдёт по привычному пути.

Троллейбус №36 будет ходить по схеме: улица Фрунзе, Красный проспект, площадь им. Калинина - конечная остановка (в обоих направлениях).

Маршрутка №11 будет ехать по улице Ипподромской, Кривощековской, затем выйдет на улицу Серебренниковскую, улицу Мостовую, площадь Инженера Будагова Большевистскую. Остальная часть маршрута не изменится.