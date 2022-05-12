Самолет Як-40 привезли в новосибирский парк музеев

В парке музеев установят новый экспонат Як-40, на который могут прийти и посмотреть все желающие через 2 месяца в Новосибирске.

В новосибирский парк музеев прилетел самолет Як-40. Как рассказали в мэрии города, в культурном учреждении появился новый экспонат, которому больше 40 лет. На данный момент идет реставрация самолета – монтаж корпуса и крыльев. Воздушное судно доставили в музей «Галерея времени» двумя тралами. Экспонат должен быть интерактивным. Як-40 будет в роли «симулятора» полетов. В кабину пилота будут пускать зрителей, чтобы на себе почувствовать какого это – быть за штурвалом легендарного борта. Директор парка Ренат Бекмухаметов отметил, что данный экспонат подарит людям эмоции. Самолет оденут под стиль компании «Аэрофлот» и покрасят в белые и синие цвета. Также музей обращается к новосибирцам – если у кого-то есть кресла или все приборы, относящиеся к советскому самолету, то музейщики готовы купить их или обменять на билеты для посещения. Откроют новый экспонат для экскурсии уже через два месяца. Комплекс, который посвятили авиации и космонавтике в парке запустят в сентябре 2022 года.

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