«Яндекс.Такси» начал брать предоплату за поездки по Новосибирской области

«Яндекс.Такси» начал брать предоплату за поездки по Новосибирской области
«Яндекс.Такси» начал брать предоплату за поездки по Новосибирской области
Сегодня, 09:12ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
Пользователи приложения "Яндекс.Такси" рассказали, что теперь компания берет предоплату за поездку, однако официального подтверждения Atas.info найти не удалось.

Жители Новосибирска пожаловались, что в «Яндекс.Такси» начали списывать деньги с банковской карты сразу, как в приложении назначен водитель. Ранее же оплата производилась по приезду в место назначения.

По словам новосибирцев, введение предоплаты усложняет процесс вызова такси. Также пассажиры отмечают, что это та услуга, которая должна оплачиваться по факту.

«А если водитель отменит поездку, или ждать водителя по полчаса придется?»,

интересуются жители города.

Однако официальной информации от перевозчика найти так и не удалось. Корреспондент Atas.info рассказал, что у него списались деньги как обычно – по факту приезда до назначенной точки.

При этом на сайте «Яндекс.Такси» указано, что деньги можно вернуть в любом случае, если, например, водитель так и не приехал на заказ, отменил его или по другим обстоятельствам.

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