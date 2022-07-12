Истребители США: жители Новосибирска в шоке от увиденной афиши авиашоу

Новосибирцы увидели силуэты истребителей США на афише авиашоу в Мочище

Жители города Новосибирска прибыли в шок после увиденной афиши авиашоу в Мочище. На изображении якобы были американские истребители. Об этом они написали в паблике «Авиашоу в Мочище».

Как рассказали очевидцы, на афише были силуэты истребителей F-16. В итоге баннеры подверглись яростной критике. «Что за саботаж? Силуэты F-16? При чем здесь натовская техника? Кто утверждал коллаж?» — написали под сообщением с афишей в группе «Авиашоу в Мочище». На самом аэродроме рассказали, что это была лишь предварительная афиша. Окончательного варианта еще нет, а в группах опубликованы промежуточные макеты. Никакого злого умысла и подтекста не было. Напомним, что авиафестиваль в Мочище состоится уже 31 июля.

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