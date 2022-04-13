Кому продлят права на 3 года – решение Михаила Мишустина касается не всех водителей

Кому продлят права на 3 года – решение Михаила Мишустина касается не всех водителей
Кому продлят права на 3 года – решение Михаила Мишустина касается не всех водителей
Сегодня, 06:51ТранспортФото: pixabay.com
Автоматическое продление водительских прав на три года коснется только 5 млн. россиян. Подробности о постановлении Правительства РФ №626 были объявлены Михаилом Мишустиным 12 апреля 2022.

Решение об автоматическом продлении прав на 3 года, объявленное председателем правительства Михаилом Мишустиным, касается только прав, срок действия которых истекает с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года.

В постановлении Правительства РФ от 9 апреля 2022 года №626 также расширяет перечень разрешительных режимов для автоматического продления. Помимо водительских удостоверений оно продляет действие диагностических карт в районах Крайнего Севера на 12 месяцев .

Постановление позволит гражданам и организациям тратить меньше времени на разрешительные процедуры. «Снижение административной нагрузки на граждан и бизнес – последовательная работа Правительства. Подобные меры хорошо зарекомендовали себя в период пандемии коронавируса», – цитирует заместителя Председателя Правительства Дмитрия Григоренко официальный сайт кабинета министров.

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