Между Новосибирском и Омском начнет курсировать вечерний скорый поезд

Между Новосибирском и Омском начнет курсировать вечерний скорый поезд
Между Новосибирском и Омском начнет курсировать вечерний скорый поезд
Сегодня, 04:34ТранспортФото: с сайта РЖД
РЖД отменяли поезд № 107/108 в феврале.

Популярный среди сибиряков скорый поезд № 107/108 между Омском и Новосибирском возобновит маршрут. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Вечерний поезд начнет курсировать по графику через день. Прибытие в Новосибирск - в 07:11 по местному времени, а отправление из Омска - в 21:46. На лето его запустят в ежедневном режиме.

В РЖД добавили, что поезд № 107/108 временно отменили в феврале. Однако по просьбе пассажиров рейс возобновили. Маршрут пользовался популярностью у сибиряков благодаря комфортному графику отбытия и прибытия.

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