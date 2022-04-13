Между Новосибирском и Омском начнет курсировать вечерний скорый поезд

Популярный среди сибиряков скорый поезд № 107/108 между Омском и Новосибирском возобновит маршрут. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Вечерний поезд начнет курсировать по графику через день. Прибытие в Новосибирск - в 07:11 по местному времени, а отправление из Омска - в 21:46. На лето его запустят в ежедневном режиме.
В РЖД добавили, что поезд № 107/108 временно отменили в феврале. Однако по просьбе пассажиров рейс возобновили. Маршрут пользовался популярностью у сибиряков благодаря комфортному графику отбытия и прибытия.