В ГИБДД Новосибирска посоветовали водителям не менять зимнюю резину

В ГИБДД Новосибирска посоветовали водителям не менять зимнюю резину
В ГИБДД Новосибирска посоветовали водителям не менять зимнюю резину
Сегодня, 05:30ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
Ночью в регионе держится минусовая температура.

Автомобилистам пока рано менять резину с зимней на летнюю в Новосибирске. Об этом сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД города старший лейтенант полиции Владислав Савченков.

Госавтоинспекция посоветовала переобуваться, когда в городе установится плюсовая температура. Сейчас заморозки до сих пор наблюдаются по ночам.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское» УГМС, в Новосибирске в ночь на 14 апреля ожидается до 0…-2 градусов. При этом днём воздух прогреется до +12 по Цельсию. Ночью 15 апреля будет плюсовая температура.

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