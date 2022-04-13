В ГИБДД Новосибирска посоветовали водителям не менять зимнюю резину

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское» УГМС, в Новосибирске в ночь на 14 апреля ожидается до 0…-2 градусов. При этом днём воздух прогреется до +12 по Цельсию. Ночью 15 апреля будет плюсовая температура.