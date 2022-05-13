Адские пробки сковали Новосибирск в пятницу 13 мая

Адские пробки сковали Новосибирск в пятницу 13 мая
Адские пробки сковали Новосибирск в пятницу 13 мая
Сегодня, 17:58ТранспортАлександр КондратьевФото: 2ГИС
Движение на некоторых улицах Новосибирска в пятницу, 13 мая, почти остановилось из-за 8-балльных автомобильных пробок на дорогах города.

По данным 2GIS, огромные пробки зафиксированы на левом берегу Новосибирска на улицах Станционной, Большой, Ватутина, Титова и многих других. Такая же ситуация на правом берегу города – с трудом можно выехать с улицы Большевистской на Красный проспект, затруднено движения также и на Восходе, улице Кирова, на проспекте Димитрова, Октябрьской магистрали, Фрунзе.

Водители настолько отчаялись стоять в автомобильном заторе на жаре в +26 градусов, что предлагают даже во время этого встать возле машин и попить холодных алкогольных напитков.

«Что за ерунда в городе, я за час всего 300 метров проехал. Мужики, может пивка попьем, все равно почти не двигаемся», - написал один из водителей. Другой ответил ему положительным ответом и предложил подойти к его Camry и устроить небольшую вечеринку.

Фото:2ГИС

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