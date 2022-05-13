Адские пробки сковали Новосибирск в пятницу 13 мая

«Что за ерунда в городе, я за час всего 300 метров проехал. Мужики, может пивка попьем, все равно почти не двигаемся», - написал один из водителей. Другой ответил ему положительным ответом и предложил подойти к его Camry и устроить небольшую вечеринку.