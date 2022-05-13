По Обскому морю в Новосибирской области перестали ходить паромы из Ордынского

Местные жители жалуются на отсутствие навигации до села Нижнекаменка Ордынского района. Они не могут переправиться с одного самого значимого маршрута. Выяснилось, что паромы не ходят из-за малого количества воды в водохранилище Новосибирской области.

В Новосибирской области началась речная навигация на паромах. В Ордынском районе осуществляют поездки из села «Спирино и Чингис». Также должна работать переправа от рабочего поселка Ордынское до села Нижнекаменка. Местные жители задаются вопросом, почему же судна не ходят по маршруту Обского моря. Выяснилось, что на прошлой неделе паромы не ходили до села Нижнекаменка из-за малого количества воды в Обском водохранилище. В пятницу, 13 мая жители Ордынского района продолжают интересоваться, почему рейсы до сих пор не запустили. Эти вопросы задают в местной группе «Ордынское Нижнекаменка Паром СП-23». Однако на официальном сайте администрации района расписание «р.п. Ордынское – с. Нижнекаменка» имеется. В нем указано, что рейсы осуществляются ежедневно с 7 утра до 22 вечера. Информации о том, что паромное сообщение по указанному маршруту не работает – нет. Atas.info будет следить за актуальной информацией обновления расписания до маршрута «Нижнекаменка». Напомним, ранее стало известно расписание переправ в Ордынском районе 2022, а также их цены. Расписание переправ в Ордынском районе Новосибирской области 2022 и цены

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter