В Новосибирске открыли новый подземный автовокзал за 100 000 рублей

Торжественное открытие подземного автовокзала состоялось на Гарина-Михайловского в Новосибирске 12 июля. Он соединит ЖД- и автостанцию, а также метрополитен.

Сейчас в новом подземном вокзале для пассажиров работают круглосуточные кассы. В зале есть скамейки для ожидания транспорта, буфеты и туалет. Как рассказал мэр Анатолий Локоть, после согласования с метрополитеном, здание свяжут со станцией Гарина-Михайловского. Вероятно, это произойдет уже к началу осени. Также горожанам будет удобно переходить из него к железнодорожным станциям и междугородним автобусам. Фото: atas.info Стоит отметить, площадь автовокзала под землей составила 658 кв. метров. Работы обошлись в 100 тысяч рублей.

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