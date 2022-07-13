В Новосибирске открыли новый подземный автовокзал за 100 000 рублей

Сейчас в новом подземном вокзале для пассажиров работают круглосуточные кассы. В зале есть скамейки для ожидания транспорта, буфеты и туалет.
Как рассказал мэр Анатолий Локоть, после согласования с метрополитеном, здание свяжут со станцией Гарина-Михайловского. Вероятно, это произойдет уже к началу осени. Также горожанам будет удобно переходить из него к железнодорожным станциям и междугородним автобусам.
Стоит отметить, площадь автовокзала под землей составила 658 кв. метров. Работы обошлись в 100 тысяч рублей.