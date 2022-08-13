11-километровая пробка парализовала движение на Бердском шоссе под Новосибирском

11-километровая пробка парализовала движение на Бердском шоссе под Новосибирском
11-километровая пробка парализовала движение на Бердском шоссе под Новосибирском
Сегодня, 09:41ТранспортФото: 2GISОбщая длина автомобильных заторов составила около 11 километров
Вечером в пятницу, 12 августа, на выезде из Новосибирска на южном направлении образовался огромный автомобильный затор. Движение было парализовано в обоих направлениях

В пятницу, 12 августа, вечером автолюбители встали в огромной пробке на Бердском шоссе. На выезде из города движение было парализовано от Академгородка до Бердска, общая длина затора составляла около 6,5 километров. В обратном направлении затруднения движения наблюдались от улицы Верхней до моста через Бердь, длина этого участка составила около 4,5 километров.

Причиной стал ремонт дорожного полотна, для проезда в каждую сторону было оставлено только по одной полосе. По информации Федерального управления автодорог ремонтные работы продолжаться до 1 сентября.

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