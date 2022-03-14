26 новых турникетов появились на станции метро «Речной вокзал» в Новосибирске

С момента начала установки обновленных систем, на станции "Речной вокзал" не редко появлялись очереди к входу метро. Новосибирцы неоднократно жаловались на большую загруженность во время установки устройств. Люди толпились друг за другом, чтобы каждый смог пройти через систему. Многие пользователи сети Интернет теперь добавляют, что рады установке, которую так долго ждали.