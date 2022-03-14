26 новых турникетов появились на станции метро «Речной вокзал» в Новосибирске. Как сообщили в метрополитене, они заработали 14 марта 2022 года.
На станции «Речной вокзал» новые турникеты поставили уже на всех четырех входах. Сегодня, 14 марта, на четвертом входе также заработала обновленная система.
Известно, что современные проходы обладают разными преимуществами. К примеру, они обеспечивают пропуск большого потока людей, а также они являются безопасными. Только благодаря им в метрополитене удалось увеличить пропускную способность прохода пассажиров к метро.
Пройти через новые пропускные пункты можно как с помощью карты банка, а также и по привычному способу – с жетонами. Первые турникеты заработали на станции еще в конце 2021 года.
С момента начала установки обновленных систем, на станции "Речной вокзал" не редко появлялись очереди к входу метро. Новосибирцы неоднократно жаловались на большую загруженность во время установки устройств. Люди толпились друг за другом, чтобы каждый смог пройти через систему. Многие пользователи сети Интернет теперь добавляют, что рады установке, которую так долго ждали.