В Новосибирске по улицам прокатился вертолёт из Индии

В Новосибирске по улицам прокатился вертолёт из Индии
В Новосибирске по улицам прокатился вертолёт из Индии
Сегодня, 15:12ТранспортФото: Типичный Заельцовский
Вертолёт везли прицепом на КамАЗЕ.

На новосибирских улицах был замечен вертолет из Индии. Фотографией поделились очевидцы в новостной группе «Типичный Заельцовский».

Так, автор публикации отметил, что видел технику рядом с остановкой «Плановая» в Заельцовском районе 13 апреля. Вертолет перевозили прицепом на КамАЗе со стороны аэропорта. На технике видны опознавательные знаки: "INDIAN AIR FORCE".

По всей видимости, разобранный Ми-24 везли после ремонтного обслуживания с новосибирского завода НАРЗ. Куда именно направлялась воздушная техника – остается неизвестным.

Напомним, новосибирская авиакомпания S7 попала в черный список Евросоюза. 21 авиакомпании из России внесены в список компаний, на которых распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах ЕС. Причина – несоответствие международным стандартам безопасности.

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