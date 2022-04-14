В Новосибирске по улицам прокатился вертолёт из Индии

На новосибирских улицах был замечен вертолет из Индии. Фотографией поделились очевидцы в новостной группе «Типичный Заельцовский».
Так, автор публикации отметил, что видел технику рядом с остановкой «Плановая» в Заельцовском районе 13 апреля. Вертолет перевозили прицепом на КамАЗе со стороны аэропорта. На технике видны опознавательные знаки: "INDIAN AIR FORCE".
По всей видимости, разобранный Ми-24 везли после ремонтного обслуживания с новосибирского завода НАРЗ. Куда именно направлялась воздушная техника – остается неизвестным.
Напомним, новосибирская авиакомпания S7 попала в черный список Евросоюза. 21 авиакомпании из России внесены в список компаний, на которых распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах ЕС. Причина – несоответствие международным стандартам безопасности.