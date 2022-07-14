Аналитики подсчитали среднее время пути новосибирцев до работы

В Новосибирске люди в среднем тратят 34 минуты в день для того, чтобы доехать до своей работы на общественном транспорте. Информацию предоставили сервисы «Работа.ру» и 2ГИС.

Статистику удалось собрать из обезличенных данных поездок жителей города из дома на работу за 2022 год. Выяснилось, что на своей машине получается доехать не на много быстрее – требуется около 27 минут. При этом в Воронеже и Волгограде ситуация с автомобильным движением намного лучше – там людям не надо стоять большое количество времени в пробке, а добраться до работы можно всего в среднем за 19-20 минут. Стоит отметить, что люди постоянно жалуются на огромные пробки на дорогах, а особенно в выходные дни – она может растянуться на множество километров, когда люди едут с дачи или наоборот.

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