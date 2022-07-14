Маршрут трамвая №13 временно изменят в Новосибирске

Трамвай №13 начнет движение по измененному маршруту с 15 июля в Новосибирске. Об этом сообщили в мэрии города.

«Изменения в работу трамвая № 13 вносятся из-за ремонта путей на улице Орджоникидзе в Новосибирске», - уточняет Наталья Халина из пресс-службы муниципалитета. Схему курсирования общественного транспорта поменяют с 22:00 часов 15 и 16 июля, а также 17 июля до 9:00. Трамвай № 13 по двум направлениям будет ехать от Гусинобродского шоссе до остановки «Ул. Депутатская», где развернется на кольце за НОВАТом. Напомним, сегодня, 14 июля, падкий на приключения трамвай № 13 снова угодил в аварию. На этот раз он взял на таран Volkswagen.

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