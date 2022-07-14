Женщина получила сотрясение мозга после ДТП на пешеходном переходе в Новосибирске

Женщина получила сотрясение мозга после ДТП на пешеходном переходе в Новосибирске
Женщина получила сотрясение мозга после ДТП на пешеходном переходе в Новосибирске
Вчера, 10:17ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi

Женщина попала в больницу после ДТП в Новосибирске

12 июля рядом с Павловским сквером произошло ДТП – там водитель сбил пешехода. Теперь виновник отрицает свою вину, а пострадавшая лежит в больнице с сильными головными болями.

Как рассказала дочка потерпевшей, инцидент произошел на перекрестке улиц Александра Невского и 25 лет Октября. Водитель в возрасте на красной машине Renault Kadjar задавил женщину, которая шла по пешеходному переходу. В итоге автомобилист сам отвез пострадавшую в больницу. У сибирячки диагностировали сотрясение мозга.

На следующий день водитель с сыном и инспектором ДПС пришел в больницу и начал категорически отрицать свою вину. Со слов мужчины, женщину сбил другой автомобиль, но после, пешехода окинуло на его машину. Теперь дочка потерпевшей разыскивает свидетелей аварии.

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