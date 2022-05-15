Мотосезон в Новосибирске не открыли из-за полиции

Мотосезон в Новосибирске не открыли из-за полиции
Мотосезон в Новосибирске не открыли из-за полиции
Сегодня, 15:17ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
14 мая мотоклуб организовал мероприятие "Открытие мотосезона-2022", однако полиция посчитала его несогласованным и не разрешила его проводить на площади.

В Октябрьском районе Новосибирска не разрешили проводить массовое мероприятие – открытие мотосезона-2022 не состоялось 14 мая 2022 года. Полиция потребовала прервать собрание любителей мотоциклов и сотни участников уехали домой.

Причиной тому стало несогласованное с мэрией города проведение мотосезона на площади Пименово. Сами организаторы акции рассказали, что муниципалитет просто не ответил на их обращение.

Представителем мероприятия был мотоклуб «99 percent», который пропагандирует безопасность движения на дорогах, а также развитие культуры мотодвижения. Байкеры добавили, что в Новосибирске они часто получают отказ на проведение мероприятия, при этом в соседних городах – Новокузнецке, Омске и Красноярске это событие только приветствуется, сообщает «НДН-инфо».

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