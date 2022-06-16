В Новосибирске снесут автостанцию перед главным железнодорожным вокзалом

В Новосибирске снесут автостанцию перед главным железнодорожным вокзалом
В Новосибирске снесут автостанцию перед главным железнодорожным вокзалом
Вчера, 15:13ТранспортФото: yandex.ru/maps
Здание автобусной станции на площади Гарина-Михайловского будут снесено. Пункт продажи билетов на междугородние автобусы перенесут в другое место, сообщили в муниципалитете

Автостанция междугородних автобусных рейсов, расположенная на площади имени Гарина-Михайловского, перед вокзалом Новосибирск-Главный, будет снесена. Об этом сообщил в ходе встречи с журналистами мэр Анатолий Локоть.

Павильон ликвидируют в рамках работ по "благоустройству ворот Новосибирска", а службы, расположенные в нем, перенесут в другое место. Где именно будет располагаться автостанция, глава города не уточнил.

Автостанция, которая является филиалом автовокзала Новосибирска, была построена в 2017 году. Через нее проходят рейсы на Барнаул, Кемерово и Томск, также отсюда можно добраться до аэропорта Толмачево.

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