В Новосибирске снесут автостанцию перед главным железнодорожным вокзалом

Здание автобусной станции на площади Гарина-Михайловского будут снесено. Пункт продажи билетов на междугородние автобусы перенесут в другое место, сообщили в муниципалитете

Автостанция междугородних автобусных рейсов, расположенная на площади имени Гарина-Михайловского, перед вокзалом Новосибирск-Главный, будет снесена. Об этом сообщил в ходе встречи с журналистами мэр Анатолий Локоть. Павильон ликвидируют в рамках работ по "благоустройству ворот Новосибирска", а службы, расположенные в нем, перенесут в другое место. Где именно будет располагаться автостанция, глава города не уточнил. Автостанция, которая является филиалом автовокзала Новосибирска, была построена в 2017 году. Через нее проходят рейсы на Барнаул, Кемерово и Томск, также отсюда можно добраться до аэропорта Толмачево.

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