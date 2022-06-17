Сбросили из окна: в Новосибирске неизвестные пробили стекло машины замороженной рыбой

В Новосибирске неизвестные разбили стекло седана Mazda замороженной рыбой

В Первомайском районе Новосибирска ночью с 16 на 17 июня неизвестные сбросили мусор на припаркованный автомобиль – в итоге водитель получил разбитое стекло и мороженную голову рыбы.

По сообщению в соцсетях от владельца автомобиля Mazda 3, все произошло на улице Первомайской у дома №232. Мужчина припарковал свой седан во дворе многоэтажки и не ожидал, что окно его машины ночью разобьют неизвестные. По словам новосибирца, кто-то скинул с верхних этажей отходы из продуктов – замороженную голову рыбы, хлеб и другое. Продукты пробили заднее стекло Мазды. Однако в комментариях под постом многие новосибирцы отнеслись к ситуации с юмором, пошутив, что сейчас рыба стала дорогая, а автомобилисту она досталась бесплатно. Будет ли разбираться в деле полиция – неизвестно.

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