Ливневки не справились с небольшим дождем в Новосибирске

В Новосибирске 19 мая прошел кратковременный дождь, который мгновенно затопил многие автомобильные дороги города. Осадки выпадали всего на протяжении 10 минут, а ливневки не справились даже с таким потоком.

Автомобилист из Новосибирска Алексей Волочай рассказал Atas.info, что ежегодно ситуация на дорогах не меняется. По его словам, площадь Труда как топило, так и будет топить еще десятилетия – «никто не хочет сделать всё по человечески», - заявил он. Он боится представить, что будет, когда начнут идти недельные дожди без остановки, ведь город можно будет переименовать в Венецию. Отметим, что синоптики прогнозируют сильные дожди на первую половину июня 2022 года. Что будет происходить на дорогах города в эти дни можно предположить, если посмотреть на сегодняшний вечер, когда пробки достигли на дорогах 8 баллов из--за одного небольшого дождика.

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