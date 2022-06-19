Праздновавшие выпускной курсанты из Новосибирска прокатились в колонне "Мерседесов"

В соцсетях появился видеоролик, набравший тысячи просмотров, где молодые люди в белой парадной форме проехали на Mercedes-Benz «Гелендваген». Колонну заметили на Димитровском мосту.
На кадрах видно, что курсанты высовывались по пояс из окон автомобилей, при этом не нарушая общественный порядок. Выяснилось, что в этот день они стали выпускниками Новосибирского военного института.
Однако не всем новосибирцам понравилось такое поведение. Некоторые комментаторы отметили, что у молодых офицеров низкая дисциплина, а другие же, наоборот, не увидели в действиях будущих военных ничего предосудительного.
Ранее Atas.info побывал на выпускном молодых офицеров НВИ Росгвардии. На плацу им торжественно вручили дипломы и зачитали поздравления. Лучшие фото с торжества смотрите в материале.