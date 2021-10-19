Появились фото перевозки истребителя Су-24 по ночному Новосибирску

Сложность в транспортировке представляли габариты. Боевая машина достигала 22 метров в длину. На время поездки ее лишили крыльев. В результате истребитель благополучно преодолел проспект Дзержинского, Гусинобродское шоссе, Октябрьский мост и еще несколько улиц и добрался до сквера НГТУ.