Появились фото перевозки истребителя Су-24 по ночному Новосибирску

Реактивный фронтовой бомбардировщик Су-24 транспортировали по ночным улицах Новосибирска до сквера в НГТУ.
20-тонный самолет погрузили в первом часу ночи 19 октября на специальный трейлер на авиазаводе им. Чкалова. В сопровождении мигалок он проехал по ночному городу 15 км, чтобы достичь финальной точки маршрута.
Сложность в транспортировке представляли габариты. Боевая машина достигала 22 метров в длину. На время поездки ее лишили крыльев. В результате истребитель благополучно преодолел проспект Дзержинского, Гусинобродское шоссе, Октябрьский мост и еще несколько улиц и добрался до сквера НГТУ.
Отметим, что Су-24 был подарен вузу для сквера авиастроителей НГТУ НЭТИ. 26 октября пройдет церемония открытия.