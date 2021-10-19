Появились фото перевозки истребителя Су-24 по ночному Новосибирску

Появились фото перевозки истребителя Су-24 по ночному Новосибирску
Новость

19 октября 2021, 11:08
Появились фото транспортировки истребителя.

Реактивный фронтовой бомбардировщик Су-24 транспортировали по ночным улицах Новосибирска до сквера в НГТУ.

20-тонный самолет погрузили в первом часу ночи 19 октября на специальный трейлер на авиазаводе им. Чкалова. В сопровождении мигалок он проехал по ночному городу 15 км, чтобы достичь финальной точки маршрута.

Сложность в транспортировке представляли габариты. Боевая машина достигала 22 метров в длину. На время поездки ее лишили крыльев. В результате истребитель благополучно преодолел проспект Дзержинского, Гусинобродское шоссе, Октябрьский мост и еще несколько улиц и добрался до сквера НГТУ.

Отметим, что Су-24 был подарен вузу для сквера авиастроителей НГТУ НЭТИ. 26 октября пройдет церемония открытия.

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