В Минтрасе рассказали о новых маршрутах городской электрички в Новосибирске

Министерство транспорта Новосибирской области презентовало маршруты проекта «Городская электричка».
Отправной точкой проекта стала платформа «Пригородный простор», где в рамках первого этапа в 2021 году запустили первый поезд до станции Новосибирск-Восточный. Этим маршрутом уже пользуются порядка 950 человек, пассажиропоток продолжает расти.
Электричкой в первую очередь пользуются жители Ленинского района. Им удобно добираться в час-пик без задержек в виде пробок в Центральный, Дзержинский и Калининский районы. А стоимость проезда составляет всего 26 рублей.
В минтрансе отметили, что 40% пассажиров южного направления используют маршрут, чтобы добраться до Речного вокзала или вокзала Новосибирска. Низкий пассажиропоток отмечается в западном и восточном направлении. Это связано с интервалом поездов в 1,5-3 часа.
Ускорить интервалы и достичь необходимого результата по пассажиропотоку можно, если продлить западное, южное и кузбасское направление до Новосибирского восточного на участке до Новосибирска-Главного, Новосибирска-Восточного.
В Плехановском жилмассиве не рассматривается запуск электрички. В первую очередь, из-за наличие гаражный комплексов на пути к жилым районам. Минтранс предлагает освободить путь к платформам.
Нет доступа к платформам «Ипподром» и «Западная Площадка» в Инструментальном. Ее необходимо продлить, тогда местные жители за 15 минут смогут добраться до Гагаринской.
Замминистра Вячеслав Невежин отмечает, что из-за неудобного расписания горожане просто отказываются пользоваться электротранспортом. По этой причине только 37 работников Завода имени Чкалова пользуются электричкой.
«То есть электрички назначены для электрички, а никак не для жителей Новосибирска. Соответственно, с декабря или января расписание скорректируется. Мы прогнозируем, что человек 400 пересядут с личного наземного пассажирского транспорта на электричку», - заявил он.
Общая стоимость проекта подорожала на 2,6% и составила 18 млн рублей. Именно столько понадобится для организации маршрутов разных направлений и для транспортной развязки на железной дороге.
Без федерального финансирования пока невозможно запустить электричку в Пашино. Замминистра также отметил, что есть все шансы реанимировать станцию «Ельцовка Заводская», чтобы появился крупнейший транспортно-пересадочный узел Калининского района. Но пока узел хотят создать на остановке «Университет» в Академгородке.