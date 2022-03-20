Расписание 4-х электричек поменялось с 19 марта в Новосибирской области

С 19 марта в Новосибирской области поменялось расписание сразу четырех электричек. Такое объявление разместили на сайте пригородного экспресса.
Изменения в графике связаны с ремонтными работами на железнодорожных путях. Плановый осмотр ж/д начался 19 марта 2022 года. Завершить работы планируют до 7 апреля этого же года. На это время пригородные поезда будут курсировать по новому расписанию.
Так, изменен маршрут электропоездов:
Корректировка во времени следования составляет от 3 до 16 минут. Всех пассажиров просят быть внимательнее и учитывать данные изменения.