«Изъять и утилизировать»: половина новосибирцев выступают против электросамокатов

«Изъять и утилизировать»: половина новосибирцев выступают против электросамокатов
«Изъять и утилизировать»: половина новосибирцев выступают против электросамокатов
Вчера, 14:06ТранспортФото: atas.info

Половина новосибирцев выступает за ограничения вождения электросамокатов

Больше половины жителей Новосибирска выступают за введения дополнительных ограничений для вождения самокатов по улицам города, данные собрали аналитики сервиса SuperJob.

53% городских жителей аргументируют свою позицию тем, что электросамокаты опасны для окружающих, потому что на них ездят с большой скоростью. Инфоповодом проведения опроса стала разработка ГОСТа от Минпромторга с требованиями к безопасности электросамокатов.

При этом 24% жителей Новосибирска против таких любых ограничений, объясняя, что самокаты – это экологически чистый транспорт. Респонденты уверены, что в городе важны отдельные дорожки с ограждением для самокатов.

Напомним, мэрия Новосибирска изъяла 113 самокатов кикшеринга Urent. Во время рейда даже произошла драка с чиновниками.

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