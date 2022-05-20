«Изъять и утилизировать»: половина новосибирцев выступают против электросамокатов

53% городских жителей аргументируют свою позицию тем, что электросамокаты опасны для окружающих, потому что на них ездят с большой скоростью. Инфоповодом проведения опроса стала разработка ГОСТа от Минпромторга с требованиями к безопасности электросамокатов.
При этом 24% жителей Новосибирска против таких любых ограничений, объясняя, что самокаты – это экологически чистый транспорт. Респонденты уверены, что в городе важны отдельные дорожки с ограждением для самокатов.
Напомним, мэрия Новосибирска изъяла 113 самокатов кикшеринга Urent. Во время рейда даже произошла драка с чиновниками.