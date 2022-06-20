В Новосибирске посчитали, сколько «Лад» можно взять вместо авто чиновников

В Новосибирске посчитали, сколько «Лад» можно взять вместо авто чиновников
В Новосибирске посчитали, сколько «Лад» можно взять вместо авто чиновников
Вчера, 09:43ТранспортФото: drom.ru
Не так давно министр финансов РФ Антон Силуанов выдвинул предложение – пересадить всех чиновников на отечественные машины, к примеру – на «Ладу». После этого в Новосибирске посчитали, сколько можно купить «Лад» вместо иномарок губернатора Андрей Травникова и мэра Анатолия Локтя.

Для расчетов взяли автомобиль Lada Grantа, стоимость которого составляет 676 тысяч рублей. «Ладу» сопоставили со служебными автомобилями глав города и региона.

Так, у губернатора Андрея Травникова есть автомобиль Mercedes-Benz 2019 года выпуска. Примерная стоимость автомобиля на перепродаже – 10 млн рублей. К тому же, у главы региона красивые госномера - А 001 АА 54, которые стоят не дешево. Поэтому вместо Mersedes можно приобрети 14,8 новых «Лады-Грант».

У Мэра Анатолия Локтя есть чёрная Toyota Camry. Стоимость такой машины в среднем составляет 3 млн рублей. На эти деньги можно купить 4,4 «Лады», передает НГС.

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