Чудом уцелели: под Новосибирском пассажирский автобус ПАЗ врезался в легковушку

По данным Госавтоинспекции, все произошло на трассе К-19р Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий. Около семи часов вечера водитель 1972 года рождения ехал на 15-м километре автодороге на автобусе ПАЗ. В один момент он решил повернуть налево к заправке. Тогда и произошла авария.
В это время автомобиль «Мицубиси Паджеро», за рулем которого сидел водитель 1956 года рождения, решил обогнать общественный транспорт. Между машинами произошло столкновение.
Однако в ДТП пострадавших нет. В ГИБДД оформили аварию с материальным ущербом. Сейчас идет проверка на выяснение всех причин и обстоятельств произошедшего.