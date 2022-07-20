Чудом уцелели: под Новосибирском пассажирский автобус ПАЗ врезался в легковушку

В Новосибирской области автобус ПАЗ попал в аварию на трассе

В Новосибирской области во вторник, 19 июля произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Информацию подтвердили в ГИБДД по региону.

По данным Госавтоинспекции, все произошло на трассе К-19р Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий. Около семи часов вечера водитель 1972 года рождения ехал на 15-м километре автодороге на автобусе ПАЗ. В один момент он решил повернуть налево к заправке. Тогда и произошла авария. В это время автомобиль «Мицубиси Паджеро», за рулем которого сидел водитель 1956 года рождения, решил обогнать общественный транспорт. Между машинами произошло столкновение. Однако в ДТП пострадавших нет. В ГИБДД оформили аварию с материальным ущербом. Сейчас идет проверка на выяснение всех причин и обстоятельств произошедшего.

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