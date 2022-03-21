Водителям из Новосибирска порекомендовали не торопиться менять шины на летние

Водителям из Новосибирска порекомендовали не торопиться менять шины на летние
Водителям из Новосибирска порекомендовали не торопиться менять шины на летние
Сегодня, 08:08ТранспортФото: pixabay.com
Смена резины на летнюю может привести к ДТП на дорогах, так как сейчас все еще продолжает сохраняться гололед.

Автомобилистам рекомендуют не торопиться менять зимние шины на летние в марте. Об этом сообщили в Территориальном управлении автодорог по региону 21 марта.

По словам ТУАД, смена резины сейчас может быть опасной. Менять шины в конце марта еще рано. В этот период на дорогах сохраняется гололедица и выпадают осадки.

«Колебания дневной и ночной температуры приводят к образованию наледи на дорогах. Необходимо помнить, что летние шины в условиях низких температур теряют свои свойства. Этой весной гололёд уже стал причиной нескольких ДТП», — уточнили в управлении автодорог.

В ТУАД добавили, что машины на летней резине представляют опасность и для других автомобилей. Это может привести к авариям на дороге.

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