Водителям из Новосибирска порекомендовали не торопиться менять шины на летние

Смена резины на летнюю может привести к ДТП на дорогах, так как сейчас все еще продолжает сохраняться гололед.

Автомобилистам рекомендуют не торопиться менять зимние шины на летние в марте. Об этом сообщили в Территориальном управлении автодорог по региону 21 марта. По словам ТУАД, смена резины сейчас может быть опасной. Менять шины в конце марта еще рано. В этот период на дорогах сохраняется гололедица и выпадают осадки. «Колебания дневной и ночной температуры приводят к образованию наледи на дорогах. Необходимо помнить, что летние шины в условиях низких температур теряют свои свойства. Этой весной гололёд уже стал причиной нескольких ДТП», — уточнили в управлении автодорог. В ТУАД добавили, что машины на летней резине представляют опасность и для других автомобилей. Это может привести к авариям на дороге.

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