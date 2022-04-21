В Новосибирске с 21 апреля изменилась схема движения автобуса №88

В Новосибирске с 21 апреля изменилась схема движения автобуса №88
В Новосибирске с 21 апреля изменилась схема движения автобуса №88
Сегодня, 08:10ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
В маршруте исключат проезд по нескольким улицам.

В Новосибирске с сегодняшнего дня изменилась схема движения автобусного маршрута №88 «ОРМЗ — Центральный корпус». Об этом сообщили на сайте ЦУГАЭТ. Изменения начались в четверг, 21 апреля.

«С 21.04.2022 изменяется схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок по регулируемому тарифу № 88 «ОРМЗ – Центральный корпус» путем исключения улиц Софийская, Ветлужская, Новоморская», – говорится на официальном сайте ЦУГАЭТ.

Уточняется, что указанные остановки исключат и в прямом и в обратном направлении.

Напомним, также в Новосибирске с 23 апреля запустят дачные автобусы. Муниципальные маршруты начнут ходить до садовых товариществ ежедневно, кроме понедельников.

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