В Новосибирске с 21 апреля изменилась схема движения автобуса №88

В Новосибирске с сегодняшнего дня изменилась схема движения автобусного маршрута №88 «ОРМЗ — Центральный корпус». Об этом сообщили на сайте ЦУГАЭТ. Изменения начались в четверг, 21 апреля.
«С 21.04.2022 изменяется схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок по регулируемому тарифу № 88 «ОРМЗ – Центральный корпус» путем исключения улиц Софийская, Ветлужская, Новоморская», – говорится на официальном сайте ЦУГАЭТ.
Уточняется, что указанные остановки исключат и в прямом и в обратном направлении.
Напомним, также в Новосибирске с 23 апреля запустят дачные автобусы. Муниципальные маршруты начнут ходить до садовых товариществ ежедневно, кроме понедельников.