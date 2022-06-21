В Новосибирск поступит 33 новых автобуса до июня 2022 года

Стоит отметить, что недавно городские власти сообщили страшную цифру о состоянии общественного транспорта в Новосибирске – более 90% троллейбусов уже давно пора менять, они не пригодны. На это жаловались и местные жители, которых постоянно бьет током при выходе из троллейбуса, а сделать с этим ничего невозможно.