В Новосибирск поступит 33 новых автобуса до июня 2022 года

В Новосибирск поступит 33 новых автобуса до июня 2022 года
В Новосибирск поступит 33 новых автобуса до июня 2022 года
21 июня, 18:05ТранспортАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Поступление 33 автобусов для пассажирских перевозок ожидается в Новосибирске до конца июня 2022 года. Информацию предоставили в пресс-службе правительства области.

Семь единиц транспорта уже прибыло в город 21 июня 2022 года, а еще 10 уже ездят по маршрутам. В этом месяце привезут оставшиеся 33 автобуса и передадут тоже в ПАТП-4.

Всего в Новосибирск за два года поступило 205 новых машин – более 70% уже вышли на линию. Также в скором времени будут доставлены в столицу Сибири троллейбусы с улучшениями в автономном ходе.

Стоит отметить, что недавно городские власти сообщили страшную цифру о состоянии общественного транспорта в Новосибирске – более 90% троллейбусов уже давно пора менять, они не пригодны. На это жаловались и местные жители, которых постоянно бьет током при выходе из троллейбуса, а сделать с этим ничего невозможно.

Материалы по теме:
транспорт
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы