В Новосибирск поступит 33 новых автобуса до июня 2022 года

Семь единиц транспорта уже прибыло в город 21 июня 2022 года, а еще 10 уже ездят по маршрутам. В этом месяце привезут оставшиеся 33 автобуса и передадут тоже в ПАТП-4.
Всего в Новосибирск за два года поступило 205 новых машин – более 70% уже вышли на линию. Также в скором времени будут доставлены в столицу Сибири троллейбусы с улучшениями в автономном ходе.
Стоит отметить, что недавно городские власти сообщили страшную цифру о состоянии общественного транспорта в Новосибирске – более 90% троллейбусов уже давно пора менять, они не пригодны. На это жаловались и местные жители, которых постоянно бьет током при выходе из троллейбуса, а сделать с этим ничего невозможно.