Цены на мытье автомобилей взлетели в Новосибирске на 20%

Цены на мытье автомобилей взлетели в Новосибирске на 20%
Цены на мытье автомобилей взлетели в Новосибирске на 20%
Сегодня, 09:09ТранспортФото: pixabay.com
По словам автомойщиков, сейчас начался сезон - стало все больше грязных машин.

Мойка автомобилей в Новосибирске подорожала на 20%. Об этом сообщили читатели Atas.info.

По словам новосибирцев, цены взлетели в среднем на 100-150 рублей. Если ранее автомобилист мог отдать за классическую мойку 300 рублей, то сейчас он заплатит 450 рублей. Чтобы помыть машину с дополнительными услугами, то за это придется отдать от 500-600 рублей.

Сами автомойщики объясняют подорожание услуг тем, что в Новосибирске повысились цены на моющие средства. Также сотрудники ответили на вопрос Atas.info о повышении цен так:

«Все дорожает, это логично. Специальные моющие средства подорожали, стоимость услуг тоже должна оцениваться. Тем более, сейчас сезон – самая грязь только начинается. Поэтому цены поднимаются ежегодно, особенно в период весны», - рассказал работник мойки Алексей.

Помимо этого, стоимость на мойках самообслуживания также поднялась. Тарифы выросли на химические средства и воду. Каждая услуга подорожала примерно на 10 рублей. Однако взлет цен заметет не во всем Новосибирске. Некоторые автомойки не стали поднимать стоимость на услуги.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , [email protected]

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы