Цены на мытье автомобилей взлетели в Новосибирске на 20%

По словам новосибирцев, цены взлетели в среднем на 100-150 рублей. Если ранее автомобилист мог отдать за классическую мойку 300 рублей, то сейчас он заплатит 450 рублей. Чтобы помыть машину с дополнительными услугами, то за это придется отдать от 500-600 рублей.