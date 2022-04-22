В Новосибирской области произошло почти 500 ДТП из-за плохого состояния дорог

В Новосибирской области произошло почти 500 ДТП из-за плохого состояния дорог
В Новосибирской области произошло почти 500 ДТП из-за плохого состояния дорог
Сегодня, 11:49ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
43 человека погибли из-за отсутствия разметки.

Из-за плохого качества дорог в Новосибирской области произошло почти 500 ДТП. Об этом пишет Сиб.фм, ссылаясь на пресс-службу ГИБДД по региону.

В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что в 2021 году в регионе произошли 963 дорожно-транспортных происшествий. Из них в 461 случае были обнаружены недочеты в состоянии дорог. Так, 43 человека погибли из-за того, что в нужном месте не было дорожной разметки или она была едва заметна. 571 новосибирцев пострадали по этой же причине.

«Госавтоинспекция намерена принять надзорные меры в отношении лиц, должностных и юридических, ответственных за состояние дорог», - добавили в ГИБДД.

Напомним, утром 22 апреля в Новосибирске 11-летний мальчик попал под колеса автомобиля Nissan Almera. По словам виновника аварии, мальчик переходил дорогу в трех метрах от пешеходного перехода. После ДТП школьника госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали ушибы тела и травму правой ноги.

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