В Новосибирской области произошло почти 500 ДТП из-за плохого состояния дорог

Из-за плохого качества дорог в Новосибирской области произошло почти 500 ДТП. Об этом пишет Сиб.фм, ссылаясь на пресс-службу ГИБДД по региону.
В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что в 2021 году в регионе произошли 963 дорожно-транспортных происшествий. Из них в 461 случае были обнаружены недочеты в состоянии дорог. Так, 43 человека погибли из-за того, что в нужном месте не было дорожной разметки или она была едва заметна. 571 новосибирцев пострадали по этой же причине.
«Госавтоинспекция намерена принять надзорные меры в отношении лиц, должностных и юридических, ответственных за состояние дорог», - добавили в ГИБДД.
Напомним, утром 22 апреля в Новосибирске 11-летний мальчик попал под колеса автомобиля Nissan Almera. По словам виновника аварии, мальчик переходил дорогу в трех метрах от пешеходного перехода. После ДТП школьника госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали ушибы тела и травму правой ноги.