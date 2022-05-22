Улицу Ватутина в Новосибирске закроют из-за старого трубопровода

23 мая специалисты начнут реконструкцию теплосетей от участка ТЭЦ-2 на левобережье. Движение ограничат на пересечении с проспектом Карла Маркса. Улица будет сужена на 7 метров, а дорогу перекроют до 2 июня. Ремонт начнут проводить постепенно – перекрывая новые участки дороги.
Как рассказали в Сибирской генерирующей компании, на улице заменят старый трубопровод. Реконструкция продлится до октября. Именно по этой причине в компании растянули ремонт на несколько этапов, чтобы не препятствовать проезжающим автомобилям.