Маршрутчики демонстративно покинули Транспортный форум в Новосибирске

Скандал вспыхнул между пассажирскими перевозчиками и чиновниками Минтранса региона в ходе Сибирского транспортного форума в Новосибирске 22 июня. Представители транспортных предприятий обвинили властей в невыплате средств за перевозку льготников, сообщил Atas.info общественник Владимир Кириллов.

«Замминистра транспорта Новосибирской области Невежин вышел с докладом и в это время ему задали вопросы владельцы маршруток. Они рассказали о своих проблемах, а именно о том, что оплата за перевозку льготников приходит лишь в объеме 30-40% от себестоимости, а иногда и во все задерживается. Спросили, почему так происходит – в ответ тишина», - рассказал журналисту собеседник. Кроме того, во время конференции перевозчики высказались о Глонасс в общественном транспорте. Они недовольны тем, что систему контроля, установленную в новых автобусах, невозможно зарегистрировать в информационной системе. Из-за этого транспорт простаивает без дела долгое время. На эти жалобы и вопросы перевозчики от чиновников не получили комментария. Когда ответа не поступило, заявил Кириллов, они демонстративно вышли из зала в разгар конференции, ошарашив участников. Обновлено: ситуацию Atas.info прокомментировали в Минтрансе Новосибирской области. «Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области в соответствии с установленным порядком субсидирования ежемесячно производятся выплаты субсидий за проезд льготников и за выполненную транспортную работу. Размер и порядок предоставления субсидии определены действующим законодательством. В соответствии с заключенными договорами на предоставление субсидии перечисление средств осуществляется ежемесячно не позднее 10 рабочего дня, после утверждения реестра на выделение средств из бюджета Новосибирской области. На сегодняшний момент долгов перед перевозчиками за перевозку льготников нет».

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