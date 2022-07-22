«Паровозик» из машин в ДТП появился на улице Петухова в Новосибирске

По данным свидетелей, инцидент был на улице Петухова в Кировском районе. На дороге врезались сразу три автомобиля: Toyota Raum, Subaru Impreza и Toyota Corolla. Машины встали в одну линию, визуально образовав «паровозик».
В аварии пострадавших нет. На улице появилась небольшая пробка. Движение затруднено. Информацию в ГИБДД не подтвердили.
Напомним, ранее водитель на бешеной скорости перевернулся на летевшем пикапе под Новосибирском. Очевидцы передают, что водитель и его пассажирка были в нетрезвом виде. Серьезных травм они не получили.