«Паровозик» из машин в ДТП появился на улице Петухова в Новосибирске

На улице Петухова в Новосибирске произошло массовое ДТП

В пятницу, 22 июля в Новосибирске произошло массовое столкновение автомобилей. Движение на участке затруднено. Об этом рассказали Atas.info очевидцы произошедшего, написав перед этим пост в соцсетях.

По данным свидетелей, инцидент был на улице Петухова в Кировском районе. На дороге врезались сразу три автомобиля: Toyota Raum, Subaru Impreza и Toyota Corolla. Машины встали в одну линию, визуально образовав «паровозик». В аварии пострадавших нет. На улице появилась небольшая пробка. Движение затруднено. Информацию в ГИБДД не подтвердили. Напомним, ранее водитель на бешеной скорости перевернулся на летевшем пикапе под Новосибирском. Очевидцы передают, что водитель и его пассажирка были в нетрезвом виде. Серьезных травм они не получили.

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