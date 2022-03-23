Вагон Росгвардии появился в метрополитене Новосибирска

Вагон Росгвардии появился в метрополитене Новосибирска
Вагон Росгвардии появился в метрополитене Новосибирска
Сегодня, 05:45ТранспортФото: Пресс-служба Росгвардии
Исторический поезд будет курсировать ежедневно в новосибирском метрополитене.

В метро Новосибирска запустили тематический вагон национальной гвардии Российской Федерации. Он посвящён истории и нашим дням службы ведомства.

В тематическом вагоне новосибирцам предлагают ознакомиться с работой стражи в Российской империи, а также службой современности. Кроме того, пассажиры смогут прочитать в поезде условия поступления в состав Росгвардии.

Музей-поезд будет курсировать ежедневно по Дзержинской и Ленинской линиям. Отмечается, что прокатиться в нём удастся около тысячи пассажирам в сутки.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы