Вагон Росгвардии появился в метрополитене Новосибирска

В метро Новосибирска запустили тематический вагон национальной гвардии Российской Федерации. Он посвящён истории и нашим дням службы ведомства.
В тематическом вагоне новосибирцам предлагают ознакомиться с работой стражи в Российской империи, а также службой современности. Кроме того, пассажиры смогут прочитать в поезде условия поступления в состав Росгвардии.
Музей-поезд будет курсировать ежедневно по Дзержинской и Ленинской линиям. Отмечается, что прокатиться в нём удастся около тысячи пассажирам в сутки.